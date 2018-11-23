وزير الخارجية يصل القاهرة بعد زيارة بلغاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل سامح شكري، وزير الخارجية، مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، قادما من صوفيا بعد زيارة لبلغاريا استغرقت يومين.

وأجرى شكري خلال الزيارة، محادثات مع رومن راديف رئيسِ بلغاريا، وبويكو بوريسوف رئيس الوزراء، وإيكاترينا زاخارييفا وزيرة الخارجية، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين. وشهدت الزيارة توقيع اتفاقِ إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين؛ بهدف إرساء دعائم جديدة للعلاقات الثنائية. وأكد وزير الخارجية أن اللجنة تضيف قيمة حقيقية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وبما يساهم في مواجهة التحديات المتصاعدة والواقع الإقليمي الصعب.

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