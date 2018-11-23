شكاوى من زهد ابناء اسلامين عن الانضمام للحركة الاسلامية .. وانتقاد للوسائل الهابطة للوصول للمواقع القيادية

كشفت ورقة علمية بعنوان (مستقبل الحركة الاسلامية .. رؤية ومعالجات ) قدمها الشيخ ميرغني عثمان في فعاليات سبقت مؤتمر الحركة الاسلامية الاخير – كشفت عن وجود شكاوى من الاخوان في الحركة الاسلامية بان ابنائهم زاهدين في الانتماء للحركة الاسلامية .

وانتقدت ما اطلقت عليه مظاهر التكالب على المواقع القيادية بوسائل هابطة احيانا .وقالت الورقة – حسب صحيفة الجريد – (يشكو كثير من الاخوان من ان ابنائهم وان كانوا صالحين بالمقياس العام الا انهم يستنكفون عن الانتماء للحركة وذلك لزهدهم في النموذج الذي قدمه اباؤهم ولا ادل على ضغف أداء الحركة وفقدانها لبريقها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)