المؤتمر السوداني : الوطني وضع شعارات التوافق ومخرجات الحوار في (سلة المهملات)

قال المؤتمر السوداني ان طريقة اعداد مشروع قانون الانتخابات والسير في اجراءات اجازته اوضحت بجلاء تام ان حزب المؤتمر الوطني غير قادر التمسك بالطرق السلمية فيالمنافسة الشفافة والنزيهة على السلطة عبر الية الانتخاب

وأضاف ان الاجازة القسرية تمت وفق ارادة الوطني شبه المنفردةواضعا شعارات التوافق ومخرجات الحوار الوطني في سلة المهملات ,واوضح نائب رئيس المؤتمر السوداني مستور احمد محمد في تصريح صحفي – وفق الجريدة – انه لم يتم عرض مشروع القانون علىالقوى السياسية والاجتماعية الاخرى بما فيها تلك التي اظهرت موقفا ايجابيا من الانتخابات ورهنتها بشرط محدد من بينها وضع قانون يتيح منافسة انتخابية شفافة ونزيهة ويغلق ابواب التزوير والتلاعب ويتوافق مع المعايير المعتمدة لقانون انتخبات في مجتمع ديمقراطي او في طريقه للانتقال

وتابع ان حزبه يدرس حاليا النسخة المجازة من القانون وسيصدر دراسة تفصيلية للرأي العام تبين ثقوب القانون وعيوبه وشدد على التمسك بالعمل من اجل انتزاع قانون شفاف ديمقراطي للانتخابات وتوفير بيئة عادلة لممارسة العملية الانتخابية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)