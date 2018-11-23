كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 48 مسلحاً حوثياً بمواجهات في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 48 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، وغارات لتحالف دعم الشرعية، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، وفق موقع سبتمبر نت، إن "قوات الجيش استدرجت، أمس الخميس، مجموعة من عناصر المليشيا، كانت تحاول التسلل إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية للمديرية".

وأوضح العميد الحارثي، أن قوات الجيش باغتت مجموعة الميليشيا، مما أسفر عن مصرع 28 من عناصرها بما فيهم قائد الميليشيا المدعو (أبو غلاب الوشلي)، وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

كما لقي 20 من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم، في غارة جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت أحد كهوف الميليشيا في الجبهة ذاتها.

وفي جبهة كتاف لقي القيادي الميداني في الميليشيا الانقلابية، المدعو ضيف محمد يحيى شريف، مصرعه مع عدد من مرافقيه، جراء استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف في وادي (آل بو جبارة).