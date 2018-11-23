كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات العراقية تنال من "كتكوت" داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق مساء أمس الخميس، عن مقتل قيادي في تنظيم داعش يلقب بالـ"كتكوت".

وقالت المديرية في بيان نشرته على منصات التواصل، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت وبعملية نوعية من الاشتباك مع مجموعة إرهابية في جزيرة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين"، مبينة أنها "قتلت أحد الإرهابيين الخطرين المسمى (كتكوت) وهو من القيادات المهمة في داعش".

وأضافت المديرية، أن "هذا الإرهابي كان العقل المخطط لعدد من العمليات الإجرامية"، مشيرة إلى أنه "شغل خمسة مناصب وهي أمير الاسناد في مصفى بيجي، أمير مفارز جبل مكحول، أمير إسناد لواء القعقاع، أمير عسكري في الحضر، أمير أمني لقاطع الشرقاط اداري للولاية نفسها".

وتابعت أنه "كان المشرف على حفر الأنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الآليات لولاية الشرقاط"، لافتة إلى أنه "مطلوب للقضاء بعدة تهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب".