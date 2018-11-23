صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نال النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب بليفربول في شهر تشرين الأول/أكتوبر، باختيار جماهير الفريق.

وقاد محمد صلاح ليفربول لتحقيق 3 انتصارات متتالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر، بعدما بدأ الشهر بخسارة من نابولي بدوري الأبطال ثم تعادل مع مانشستر سيتي، حيث سجل اللاعب 4 أهداف في الشهر المنقضي، منها 3 على ملعب "أنفيلد".

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي، أن محمد صلاح جاء في المركز الأول، وخلفه السويسري شيردان شاكيري، ثم الهولندي جورجينو فينالدوم في المركز الثالث، بحسب تصويت الجماهير.

وقال محمد صلاح "لقد بدأنا الموسم بشكل جيد، اللاعبون قدموا مستوى مميز، لذلك علينا الاستمرار على هذا النحو".

أضاف "قلت مرات سابقة أن اللعب في أنفيلد يجلب لي شعورا جيدا، سعيد بسجلي أمام الجماهير".

وختم "أستهدف الوصول للهدف رقم 100 مع ليفربول؟ دعونا نرى ما سيحدث لكن أمامنا العديد من الأهداف المهمة أولا، كالفوز بالمباريات، والألقاب".

جدير بالذكر أن الهولندي فيرجيل فان ديك، توج بجائزة الأفضل في شهر آب/أغسطس، ثم حصل الإنجليزي دانييل ستوريدج على لقب لاعب الشهر في أيلول/سبتمبر.