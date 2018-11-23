يوفنتوس يخطط لإبرام صفقة من البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط لإبرام صفقة من الدوري الإنجليزي لتعزيز خط وسطه في فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن "توتو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع اللاعب البرتغالي الشاب، في صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، روبين نيفيز.

ويرى يوفنتوس أن أحد العوامل الإيجابية في الصفقة، هو أن خورخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو نفس وكيل أعمال روبين نيفيز.

وكان خورخي مينديز، قد ساعد وولفرهامبتون، الصيف الماضي في ضم عدد من اللاعبين مثل جواو موتينيو وروي باتريسيو وراؤول خيمينيز، بالإضافة للمدرب نونو سانتو.

وأفادت بأن إدارة يوفنتوس اجتمعت مؤخرًا وناقشت استراتيجية النادي في سوق الانتقالات، وقد ظهر اسم روبين نيفيز، ضمن قائمة المطلوبين في كانون الثاني/يناير المقبل.

ويعد نيفيز، هدفا لعدة أندية أخرى على رأسها مانشستر يونايتد، والسيتي وسان جيرمان.