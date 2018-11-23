عدد سكان بكين ينخفض لأول مرة منذ 20 عامًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعدّ الصين أكثر دول العالم كثافة سكانية في العالم، لكن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ذكرت أن عدد سكان العاصمة الصينية بكين انخفض في 2017 لأول مرة منذ 20 عاما.

وقالت الوكالة في ساعة متأخرة، مساء أمس الخميس، أن عدد المقيمين بصفة دائمة بلغ 21,707 مليون نسمة العام الماضي، وهو أقل بـ 22 ألفا عن العدد في العام السابق.

وذكرت "شينخوا" أن عدد السكان بالأحياء الحضرية الستة في بكين انخفض 3 في المئة عما كان عليه عام 2016، نقلا عن "المؤتمر الشعبي للمدينة.

وتحاول السلطات البكينية على مدى سنين الحد من النمو السكاني، عبر تحديد النسل، وذلك في إطار مساعيها لمعالجة الازدحام المروري وقلة الموارد وارتفاع أسعار السكن.

وارتفع عدد سكان بكين بمقدار الثلثين منذ عام 1998، في حين زاد استهلاك الطاقة بأكثر من ضعفين وزاد عدد السيارات لثلاثة أضعاف، وصرّحت بكين في عام 2016 أنها ستتخذ إجراءات بحيث لا يزيد عدد سكانها عن 23 مليون نسمة بحلول نهاية العقد الحالي (2020).

وبينما تسعى مدن كبرى مثل بكين وشنغهاي للحد من النمو السكاني، تتخذ الصين بشكل عام خطوات لتعزيز معدلات المواليد التي انخفضت عام 2017 ومن المتوقع أن تزداد انخفاضا في العام 2018.

ومن المرجح وفقا لبيانات نشرتها العام الماضي "الرابطة الصينية للأمن الاجتماعي"، وهي جماعة بحثية، أن يبلغ عدد المسنين في الصين 400 مليون بحلول نهاية عام 2035 ارتفاعا من نحو 240 مليونا هذا العام، الأمر الذي يضع الخدمات الصحية وصناديق معاشات التقاعد تحت ضغط شديد.