عرابة: مقتل عامل في جريمة طعن واعتقال مشتبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الأطباء في مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا وفاة شخص (40 عاما) من مدينة عرابة البطوف، متأثرا بإصابته الحرجة إثر جريمة طعن تعرض لها صباح اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت قريبا لضحية جريمة القتل (34 عاما) مشتبها بتورطه في الجريمة.

ولم تُكشف ملابسات الجريمة وخلفيتها غير واضحة لغاية الآن.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه عُثر صباح اليوم، على عامل في محطة وقود، وسط عرابة البطوف، وهو مصاب بجروح حرجة إثر تعرضه لجريمة طعن.

وقالت مصادر طبية إن طاقما طبيا قام بتقديم العلاج الأولي للمصاب، ونقله إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا.

وباشرت الشرطة بجمع الأدلة والقرائن وتواصل التحقيق في ملابسات الجريمة.