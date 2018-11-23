جلجولية: اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على سجنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة فجر اليوم، الجمعة، شخصين (23 و47 عاما) من قرية جلجولية، بشبهة ضلوعهما بعمليتي إطلاق نار على سجن "أيالون" وسجن "هداريم".

ومن المزمع تقديم طلب تمديد اعتقالهما لمحكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" اليوم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، جرى إطلاق نار بعد منتصف الليلة الماضية، على سجن "أيالون" في مدينة الرملة، وذلك من قبل سيارة عابرة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تضررت إحدى غرف الدخول.

وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة، وهي الثانية خلال يومين حيث جرى إطلاق النار على سجن "هداريم"، وسط البلاد، دون أن يبلغ عن إصابات، ورجحت التقديرات الأولية للشرطة، أن عناصر من عصابات الجريمة المنظمة تقف وراء عملية إطلاق النار.