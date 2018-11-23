شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى مدنيون في قصف حوثي عشوائي استهدف منازل سكنية بالحديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- تصاعد أعمدة دخانية في المناطق التي تدور فيها الشاتباكات بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في صنعاء، 4/12/2017

المناطق _ الرياض

قتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان، اليوم، في قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية سوقًا شعبيًا ومنازل سكنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن سكان محليين قولهم إن القصف المدفعي العشوائي أدى إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة، في حي منظر التابع لمديرية الحوك جنوب الحديدة.

وأفاد السكان أن الميليشيا دأبت على استهداف المنازل والأسواق العامة والمساجد بشكل عشوائي وشبه يومي، الأمر الذي زرع حالة من الخوف والذعر بين أوساط النساء والأطفال الأبرياء.

وخلّف القصف العشوائي، وفق السكان، دمارًا كبيرًا بالمنازل والممتلكات، إضافة إلى تشريد عشرات الأسر من منازلها.