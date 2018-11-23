صحف سعودية: سيول تستعين بعمال كوريا الشمالية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف استعرضت الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في صنعاء والحديدة، الأمر الذي أسفر عن تأجيل زيارة المبعوث الأممي مارتن جريفيث

تناولت الصحافة السعودية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث التي تهم الرأي العام، وركزت على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يستعرضان المستجدات الإقليمية والدولية"، ذكرت صحيفة عكاظ، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في أبو ظبي عقد جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفرص تطويره، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرقت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان "خادم الحرمين يدشن مشروعات

وتم خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفرص تطويره، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرقت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان "خادم الحرمين يدشن مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية"، وضع حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة. وقال وزير الطاقة السعودي خلال الحفل، إن المملكة ستستثمر 31 مليار ريال في المرحلة الثانية من مشروع وعد الشمال وسيزيد استكمال المرحلة الثانية من إنتاج أسمدة الفوسفات إلى 9 ملايين طن سنويا، مما يجعل المملكة ثاني أكبر منتج في العالم. اقرأ أيضًا: صحف سعودية: أمريكا على حافة أزمة دستورية وفي الشأن اليمني، أفادت صحيفة "الوطن" بالانتهاكات التي يرتكبها الحوثي بحق المدنيين في صنعاء والحديدة، الأمر الذي أسفر عن تأجيل زيارة المبعوث الأممي مارتن جريفيث. وكشفت مصادر أممية أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، قرر تأجيل زيارته لمحافظة الحديدة، والتي كانت مقررة اليوم، بسبب خرق الميليشيات الحوثية التهدئة في مناطق سيطرة قوات الشرعية بالمحافظة، فيما شدد مراقبون على اعتياد الميليشيات الخروقات والانتهاكات مع كل هدنة. وكان مصدر في فريق جريفيث، قد صرح في وقت سابق بأن المبعوث الأممي الموجود في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي منذ الأربعاء، سيزور الحديدة، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار التحضير لمشاورات السلام في السويد، مبينا أن جريفيث يسعى للحصول على موافقة زعيم الميليشيات على الانسحاب من ميناء الحديدة، ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وإتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب توحيد البنك المركزي. واستعرضت صحيفة "اليوم"، تحت عنوان "مقتل شرطيين في هجوم على قنصلية الصين في كراتشي"، سماع دوي انفجار تلاه إطلاق نار قرب القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوبي باكستان اليوم الجمعة. اقرأ أيضًا: صحف سعودية: وثائق جديدة تضع قطر في أزمة ببريطانيا وقال المتحدث باسم الشرطة، سجاد أحمد، إن قوات من الشرطة والجيش هرعتا إلى القنصلية في منطقة كليفتون بعد سماع إطلاق النار مباشرة. وأضاف: "بدا أن القنصلية الصينية كانت الهدف"، مؤكدًا مقتل اثنين من رجال الشرطة في الهجوم"، حسب الصحيفة. وذكرت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية أن الشرطة طوقت المنطقة بعد تبادل إطلاق نار بين أكثر من مهاجم وحرس القنصلية. أما صحيفة "الشرق الأوسط، فتناولت تحت عنوان "سيول تدرس الاستعانة بكوريين شماليين في مشروع سكك حديدية"، مساعي كوريا الجنوبية لإنهاء الأزمات وتخفيف القيود مع جارتها الشمالية. وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم أن سيول تدرس خططًا للاستعانة بعمال من كوريا الشمالية في تنفيذ مشروع يجري بمقتضاه ربط وتحديث خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين. وأضافت صحيفة "مايل بينزنس" نقلاً عن خطة قدمتها وزارة التوحيد في سيول إلى البرلمان، أن كوريا الجنوبية خصصت ميزانية بنحو 109 مليارات وون لإنشاء سكك حديدية وطرق في كوريا الشمالية.

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