مقتل شرطيين في هجوم على قنصلية الصين بباكستان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٢ ص
أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخر، خلال اشتباكات وقعت أمام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوب باكستان، وذكرت صحيفة «دوون» الباكستانية، على موقعها الالكتروني، أن عناصر مسلحة أطلقت النيران على أفراد الشرطة، صباح اليوم، فيما تم سماع دوي انفجار لم يتم تحديد طبيعته حتى الآن، وأشارت مصادر أمنية باكستانية إلى أن ثلاثة مسلحين قتلوا خلال الاشتباكات بعد أن حاولوا دخول مجمع القنصلية الصينية، فيما تم نشر قوات إضافية في موقع الحادث.
وذكر نائب المفتش العام للشرطة لـ«جيو نيوز»، أن ثلاثة أو 4 مسلحين حاولوا دخول القنصلية الصينية، وأطلقوا النار على حراس الأمن، لافتا إلى أن العناصر الأمنية ردت على إطلاق النار. وكانت مصادر أمنية باكستانية، أفادت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بوقوع انفجار صاحبه إطلاق نار بالقرب من القنصلية
وذكر نائب المفتش العام للشرطة لـ«جيو نيوز»، أن ثلاثة أو 4 مسلحين حاولوا دخول القنصلية الصينية، وأطلقوا النار على حراس الأمن، لافتا إلى أن العناصر الأمنية ردت على إطلاق النار.
وكانت مصادر أمنية باكستانية، أفادت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بوقوع انفجار صاحبه إطلاق نار بالقرب من القنصلية الصينية في مدينة كراتشي، وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز.
وأضافت المصادر، أن مسلحين مجهولين هاجموا القنصلية الصينية بكراتشي، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.
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