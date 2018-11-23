شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش طلب إحاطة بشأن تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن ضرورة تركيب إشارات مرورية، وفي نفس الوقت عدم وجود رادار ومطبات صوتية على محور الجامعة – صفط اللبن فضلاً عن أهمية تواجد رجال المرور عليه، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتناقش اللجنة فى الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، مما أدى إلى سوء حالة طريق محور الجامعة – صفط اللبن، فضلاً عن سوء تنفيذ أعمال رصف شارع عبد الرحمن هريدي.

وتجتمع لجنة الإدارة المحلية يوم الاثنين المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان، بشأن تغيير اسم شارع عبد اللطيف بلطية بجاردن سيتي إلى اسم الدكتور إبراهيم بدران بالرغم من وجود مسميات شوارع عديدة بالمنطقة لا تتعلق بشخصيات عامة.

وخلال اجتماعها يوم الثلاثاء، تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لتنفيذ ثلاثة بيارات بالمناطق الغارقة بالمياه الجوفية بمركز الوسطي – محافظة بنى سويف، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين وزير الكهرباء ومحافظ بني سويف السابق رغم قيام المحافظة باتخاذ الإجراءات المطلوبة من جانبها.