ترامب يكشف حقيقة تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي

اليوم الجديد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، المسؤول الأول عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وتحدث ترامب، خلال لقائه مع الصحفيين، عن استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، بشأن مقتل خاشجقي، وعلاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب، خلال تواجده في مزرعته "مار لاغو" حيث يقضي عيد الشكر مع عائلته، إن من يجب محاسبته ومساءلته بشأن مقتل خاشقجي "ربما يجب محاسبة العالم، لأن العالم مكان شرير".

وتابع "الاستخبارات المركزية لم تتوصل إلى استنتاج، حول ما إذا كان ولي العهد...