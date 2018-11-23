دعا وزير النقل ​الأردن​ي وليد المصري نظيره السوري ​علي حمود​ إلى زيارة الأردن بصفة رسمية. وجاءت الدعوة بهدف عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري من أجل تعديل النظام الأساسي للشركة وبحث أوضاعها واتخاذ القرارات المناسبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل الأردني يدعو نظيره السوري لزيارة عمّان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .