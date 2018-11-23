قاسمي رفض اتهامات أميركا ضد إيران حول خرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

ردّ المتحدث بإسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​بهرام قاسمي​، على الإتهامات الأميركية ضدّ إيران حول خرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتًا إلى أنّ "الوفد الأميركي في ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ وجّه، خلال انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في ​لاهاي​، اتهامات لا أساس لها كعادتهم المألوفة والدائمة ضدّ إيران، حيث انّنا نرفضها بقوّة".

ونوّه إلى أنّ "وفقًا لنظام عمل المؤتمر، سيقوم وفد بلادنا لدى المنظمة وفي ختام النقاشات العامة، بالردّ بما يقتضي على هذه الإتهامات الّتي لا أساس لها"، مركّزًا على أنّ "المسلّم به والواضح تمامًا هو أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ هي الدولة الوحيدة العضو في المنظمة الّتي تمتلك ترسانة من الأسلحة الكيميائية ولم تف لغاية الآن بتعهداتها لتدميرها، بل تقوم بالتزامن مع ذلك بتأييد برنامج الأسلحة الكيميائية للكيان الصهيوني".

وأكّد قاسمي أنّ "طرح مثل هذه الإتهامات الخاطئة وغير الحقيقية إنّما يأتي من منطلق معاداة الشعب الإيراني ومن أجل حرف أنظار ​المجتمع الدولي​ عن خرقها للتعهدات ودعمها المتكرّر للترسانات الكيميائية لدى الكيان الصهيوني و​الجماعات الإرهابية​".