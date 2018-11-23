مبارك: الفدرالية تحل عقدة المشاركة والمحاصصة لكن تطبيقها يحتاج إلى توافق

ولفت إلى أن "المشكلة ليست مع الدين بل اتباع الدين في ​لبنان​"، معتبراً أن هناك "تذهين عقائدي في لبنان والمشكلة هي بتكفير الاخر في لبنان".

أشار عميد معهد الدكتوراه في جامعة الحكمة الأب ​كميل مبارك​، في حديث تلفزيوني، إلى أن لا أحد من السياسيين في لبنان يملك رؤية عن مستقبل لبنان، لافتاً إلى أننا "نعيش تكاذب في لبنان".

وفي حين أوضح أننا "نعيش فدرالية مقنعة في لبنان"، أشار إلى أن "​الفدرالية​ تحل عقدة المشاركة والمحاصصة لكن تطبيقها يحتاج إلى توافق بين مختلف المكونات"، لافتاً إلى أن مفهوم الوطن في لبنان ليس موحداً لأن كل جماعة لها مفهومها الخاص".

وأضاف مبارك: "قد تكون الفدرالية هي الحل وانا ادعم هذه الفكرة لانها تريحنا من التكاذب المشترك والاتهامات".

من ناحية أخرى، أشار عميد معهد الدكتوراه في جامعة الحكمة إلى أنه "لا يهمني شكل العلم اللبناني انما يهمني نظرة الناس لهذا العلم".

ولفت إلى أن "المشكلة ليست مع الدين بل اتباع الدين في لبنان"، معتبراً أن هناك "تذهين عقائدي في لبنان والمشكلة هي بتكفير الاخر في لبنان".