عراجي: الحريري ينكر وجود النواب السنة المعارضين كمستقلين وحل العقدة لدى حزب الله

أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ أنّ "رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ لم ينكر وجود "النواب السنة المعارضين"، لكنّه ينكر وجودهم كمستقلين، لأنّ كلًّا منهم منضمّ إلى كتلة نيابية باستثناء اثنين، وكلّ كتلهم تمثّلت في الحكومة".

ونوّه في حديث إذاعي، إلى أنّه "لو دخلوا إلى ​الإنتخابات النيابية​ بتحالف واحد، كان يحقّ لهم أن يتمثّلوا"، مبيّنًا أنّ "الحلّ للعقدة الحكومية هو لدى "​حزب الله​". عليه أن يسلّم أسماء وزرائه فتتشكّل الحكومة غدًا"، مشدّدًا على أنّ "من يعقّد تشكيل الحكومة هو من يجب أن يحلّها، والحريري لم يعقّد التأليف".

وركّز عراجي على "أنّنا لا ننكر وجود أي مكوّن سياسي، وبالتالي لن ننكر وجود "حزب الله" الّذي يمثّل شريحة كبيرة من ​الطائفة الشيعية​".