الحجار: حزب الله هو الذي عطل تشكيل الحكومة وهو من يتحمل المسؤولية

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ ان "السؤال الذي يطرح عما إذا كانت الحلول للعقدة السنية قد فقدت يسأل ل​حزب الله​ لا لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أو ​الرئيس ميشال عون​".

وأوضح ان "التشكيلة الحكومية كانت جاهزة وكان كل المسؤولين بمن فيهم رئيس مجلس النواب بري ينتظر المكالمة من قصر بعبدا لينضم للإجتماع في القصر لاصدار المراسيم وما حصل ان حزب الله كان لديه عقدة مخفية خرج بها ووضعها على الطاولة"، مشددا على ان "حزب الله هو الذي عطل وهو من يتحمل المسؤولية وليس أي فريق آخر".

وأشار في حديث إذاعي إلى ان "لا أحد ينكر تمثيل النواب السنة المستقلين لكنهم لا يشكلون كتلة نيابية وهذا الأمر بات معروفا واعتبراهم كتلة فيه تجاوز للأصول ولكل المعايير". وأَضاف "هناك فريق اسمه حزب الله يريد ان يقول ان التوقيع الأخير على ​تشكيل الحكومة​ هو لي".