سلطات إسرائيل اعترفت بإغراق سفينة لاجئين لبنانيين قبالة طرابلس عام 1982

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أنّ "الجيش الاسرائيلي اغرق عام 1982، سفينة تجارية كانت تحمل 56 لاجئًا لبنانيًّا أبحرت إلى قبرص، من شواطئ ​طرابلس​ خلال فترة وقف إطلاق النار"، عقب الاجتياح الإسرائيلي ل​بيروت​.

وأوضحت أنّ "غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية من طراز 540 (غال) تعقّبت السفينة اللبنانية، وبعد حوالي ساعة من مغادرتها لميناء طرابلس، استهدفتها بصاروخي "طوربيد"، ما أدّى إلى انفجار السفينة وغرقها ومقتل 25 لاجئًا لبنانيًّا كانوا على متنها"، وذلك في إطار عملية أطلق عليها ​الجيش الإسرائيلي​ "درايفوس".

وادّعى الجيش الإسرائيلي أنّ الهدف من "عملية درايفوس" كان تسيير الدوريات قبالة سواحل طرابلس لمواجهة سفن ​البحرية السورية​، إذا ما أبحرت جنوبا لمهاجمة ​البحرية الإسرائيلية​.

وفي تحقيق داخلي استمر نحو ثلاثة أعوام، امتنع الجيش الإسرائيلي عن تجريم العملية التّي راح ضحيتها 25 مدنيًّا، واعتبر أن قائد الغواصة تصرّف وفقًا للتعليمات، وأنّ الأمر لا يتعدّى كونه "خطأ في التقدير، لا يرقى إلى جريمة حرب ولا يستدعي تحقيقًا جنائيًّا".