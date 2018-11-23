ترامب: إسرائيل ستغادر المنطقة من دون السعودية

الخليج 365/ بغداددافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن السلطات السعودية في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي ، مؤكدا أهمية التحالف مع المملكة بالنسبة لبلاده ولإسرائيل أيضا.

وقال ترامب للصحفيين امس الخميس عند تحدثه عن قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي: "إذا نظرتم إلى إسرائيل، فإن إسرائيل ستكون في ورطة كبيرة من دون السعودية. فماذا يعني ذلك؟ هل تعتزم المغادرة؟ هل تريدون أن تغادر إسرائيل (المنطقة)"؟



وأضاف: "لدينا حليف قوي جدا في المملكة العربية السعودية. لدينا حليف يؤكد على المستوى الأعلى، على لسان ولي العهد والملك، أنه لم يرتكب هذه الفظاعة".

وأشار ترامب إلى عدم رغبته في فقدان الحلفاء ومن بينهم السعودية قائلا: "إذا اتبعنا معايير معينة، فلن يكون لدينا حلفاء".

وخلص إلى أن بلاده ستبقي على علاقاتها مع السعودية كونها "حليفا رائعا في معركتنا المهمة جدا ضد إيران. تنوي الولايات المتحدة أن تظل شريكا ثابتا للمملكة العربية السعودية لضمان مصالح بلدنا وإسرائيل وجميع الشركاء الآخرين في المنطقة".

