اسرائيل: نتنياهو في البحرين قريبا

الخليج 365/ بغدادأعلن هاني مرزوق الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيزور البحرين "قريبا".

ونقل موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن مرزوق قوله: "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهذه الزيارة ما هي إلا تمهيدا لأمر أكبر.. لشرق أوسط آخر. وهي بداية البداية لعلاقات جديدة ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ".



وتابع: "إسرائيل ترى العالم العربي الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية، وتريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي".

وأضاف: "إسرائيل تقوم بجهود كبيرة جدا على الأصعدة الأمنية والأكاديمية وسوف نرى ثمارها"، لافتا إلى أن "العديد من الوزراء قاموا في الماضي بزيارات لدول عربية وخليجية مع طواقم كبيرة اقتصادية وطلابية جامعية".

وزار نتنياهو في 26 أكتوبر الماضي عمان، والتقى السلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات رسمية بتل أبيب.

