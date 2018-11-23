لأول مرة منذ 20 عاماً.. بكين تسجل تراجعا ملموسا في عدد سكانها

الخليج 365/ بغداد
أظهرت بيانات صينية رسمية أن عدد الصينيين المقيمين الدائمين في بكين، قد انخفض لأول مرة منذ عقدين وبلغ 21.707 مليون نسمة عام 2017، بتراجع قدره 22 ألف نسمة قياسا بـ2016.
وأشارت الإحصائية التي أعدتها لجنة تابعة لبلدية بكين، ونشرتها وكالة "شينخوا" الصينينة الرسمية للأنباء، إلى أن عدد المقيمين الدائمين في الأحياء الحضرية الستة للمدينة مستمر في الانخفاض.
ففي عامي 2016 و2017، شهدت بكين انخفاضا في عدد المقيمين في الأحياء الستة بلغ 740 ألف نسمة، ما يعبر عن تراجع في الإقبال على العيش في العاصمة بواقع 3% سنويا.
ويعود سبب تناقص عدد المقيمين الدائمين في المدينة للإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس بلدية بكين في إطار سعي الحكومة الصينية لمعالجة ما يسمى بـ"أمراض المدن الكبرى"، مثل ازدحام المرور والتلوث.
أظهرت بيانات صينية رسمية أن عدد الصينيين المقيمين الدائمين في بكين، قد انخفض لأول مرة منذ عقدين وبلغ 21.707 مليون نسمة عام 2017، بتراجع قدره 22 ألف نسمة قياسا بـ2016.
وأشارت الإحصائية التي أعدتها لجنة تابعة لبلدية بكين، ونشرتها وكالة "شينخوا" الصينينة الرسمية للأنباء، إلى أن عدد المقيمين الدائمين في الأحياء الحضرية الستة للمدينة مستمر في الانخفاض.
ففي عامي 2016 و2017، شهدت بكين انخفاضا في عدد المقيمين في الأحياء الستة بلغ 740 ألف نسمة، ما يعبر عن تراجع في الإقبال على العيش في العاصمة بواقع 3% سنويا.
ويعود سبب تناقص عدد المقيمين الدائمين في المدينة للإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس بلدية بكين في إطار سعي الحكومة الصينية لمعالجة ما يسمى بـ"أمراض المدن الكبرى"، مثل ازدحام المرور والتلوث.
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