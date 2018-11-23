مقتل عنصري أمن بهجوم على القنصلية الصينية في كراتشي

الخليج 365/ بغدادقتل اثنان من عناصر الأمن الباكستاني وأصيب ثالث، بهجوم شنّه مسلحون صباح اليوم الجمعة، على القنصلية الصينية في مدينة كراتشي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر طبي أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطيين باكستانيين على الأقل وإصابة حارس أمن.

وذكر مصدر مطلع أن "مهاجمين اثنين دخلا قسم التأشيرات بالقنصلية (الصينية) واشتبكا مع عناصر الأمن هناك، وأن الدبلوماسيين بخير ولم يتعرضوا للأذى".



وأشارت قناة "جيو نيوز" الباكستانية إلى أن أحد المسلحين قتل في الهجوم، وتم انتزاع "سترة انتحارية" منه.

كما ذكرت وسائل الإعلام أن 3 أو 4 مسلحين حاولوا دخول القنصلية، وأطلقوا النار على حراسها وحاولوا تفجير بابها الرئيسي بقنبلة يدوية، مشيرة إلى أن "العناصر الأمنية ردت على إطلاق النار".

