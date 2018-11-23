انت الان تتابع عرض «يوم الدين» على هامش «القاهرة السينمائي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ ص

يعرض فيلم «يوم الدين» للمخرج أبو بكر شوقي، ضمن أفلام «بانوراما السينما المصرية» فى التاسعة والنصف بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.. الفيلم شارك قبل ذلك فى عدد من المحافل الدولية لعل أهمها مهرجان كان السينمائى، وقد حصل العمل على جائزة «فرانسوا شاليه» للأعمال التي تكرس قيم الحياة والصحافة، بالإضافة إلى ترشيحه ليمثل مصر فى الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، فتواجده فى الدورة الأربعين فرصة جيدة لمشاهدة العمل، الذي تخطت إيراداته المليون جنيه، خلال عرضه فى السينمات.

وفي سياق آخر، هناك أفلام أخرى تعرض فى مسابقات المهرجان المختلفة، ففى الثانية عشر صباحا، يمكنك مشاهدة فيلم «مانتا راي» على المسرح الكبير، و«مسافات» على المسرح الصغير، بالإضافة إلى فيلم «رقم 37» بمركز الإبداع. أما فى الثالثة والنصف فتابع فيلم «اللامبالاة اللطيفة