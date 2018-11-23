شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بالبرلمان تناقش 18 طلب إحاطة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات الأسبوع المقبل، على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وتجتمع لجنة الزراعة يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحمادي الحصى، بشأن عدم ضم أو تطوير ترعة الإصلاح الزراعي بمركز كفر البطيخ - محافظة دمياط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن رفض وزارة الموارد المائية والري تخصيص قطعة أرض بناحية صنصفط بمركز منوف - محافظة المنوفية لإقامة بعض المشروعات لخدمة المواطنين، وطلب إحاطة مقدم من العضو رائف تمراز، بشأن قيام هيئة الثروة السمكية بعمل مصرف وقطع الطريق الدائري لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وكذلك سوء استغلال سيارات الهيئة من قبل بعض الموظفين في غير الغرض المخصص لها

بجانب مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمود هيبة، محمد عبدلله زين العابدين بشأن رفع القيمة الإيجارية من800 جنيه إلي 7000 جنيه على مستأجري المزارع السمكية ببحيرة إدكو محافظة البحيرة مما يؤثر على أسعار الأسماك بالأسواق، وطلب إحاطة بشأن عدم صرف إعانات لبعض صيادين البحر الأحمر بسبب غلق موانئ الصيد.

كما تنعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي اجتماعا يوم الاثنين، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين: صبري داود، يوسف عبدالدايم، بشأن المطالبة بإعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء: هشام الشعيني، حمزة أبو سحلي، سيف نصر الدين الصافي، بشأن عدم حصول مصنعي سكر نجع حمادي ودشنا على بدل نقل (النولون) أسوة بباقي المصانع، وطلب إحاطة مقدم من العضو ياسين عبدالصبور، بشأن تضرر الجمعيات الزراعية بنصر النوبة، أسوان من ارتفاع احتساب نسبة الشوائب بمحصول قصب السكر مما يحمل الزراع بخسائر مالية بدعوى ارتفاع نسبة الشوائب فضلا عن تضررهم من توقف نشاط شركة الميكنة الزراعية، وطلب إحاطة مقدم من العضو صبري داود، بشأن المطالبة بزيادة سعر النولون لمحصول القصب تماشيًا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع القانون المقدم من النائبة جواهر الشربيني، و(59) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيينن واستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد حلمي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين.

وخلال اجتماعها الثلاثاء، تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء: هشام الشعيني، عثمان المنتصر، صبري داود، جواهر الشربيني، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال مديونيات المتعثرين لدي البنك الزراعي المصري، وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء: سيف نصر الدين الصافي، الهامي عجينة، بشأن المطالبة بجدولة ديون المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري لإيقاف تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدهم.