أوروبا تحارب السعودية .. فنلندا تعلّق تصدير الأسلحة للممكلة .. فرنسا تمنع سعوديون من دخول أراضيها

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

- لاتزال ردود الفعل الأوربية على نتائج التحقيقات الخاصة بمقتل جمال خاشقجي مستمرة ، فبعد قرار ألمانيا بمنع الأسلحة عن السعودية ، إتخذت فنلندا قراراً مشابها ولكن أضافت له دولة الإمارات أيضاً ، كما اتخذت فرنسا قراراً بمنع 18 مواطن سعودي من دخول أراضيها وهم المتهمون في قضية خاشقجي .

فنلندا تعلّق تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات على خلفية قضية خاشقجي

أعلنت فنلندا تعليق منح التراخيص لتصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية والإمارات على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والوضع في اليمن.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية "ييل"، أن الحكومة قررت وقف إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة للإمارات أو السعودية، على أن يستمر إتمام الصفقات الحاصلة على تراخيص سابقة.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار الفنلندي جاء في أعقاب تحركات مماثلة من جانب النرويج والدنمارك، وأيضا على خلفية قضية خاشقجي ودور السعودية والإمارات في اليمن.

كما نقلت الهيئة عن رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا قوله إن "الوضع في اليمن كان العامل الأساسي، لكن مقتل خاشقجي أثر كذلك".

وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة في البرلمان الفنلندي بوقف عمليات التسليم الحالية، ذكر وزير خارجية فنلندا تيمو سويني أنه "لم يتم اتخاذ قرار بشأن عمليات التسليم الحالية والحكومة تواصل مراقبة الوضع".

جدير بالذكر أن قرار الحكومة الفنلندية سبقه تعليق الحكومتين الألمانية والدنماركية توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي والحرب في اليمن.(المصدر)



فرنسا تمنع 18 مواطنا سعوديا من دخول أراضيها



أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء الخميس، بأن فرنسا منعت 18 مواطنا سعوديا من دخول أراضيها على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت باريس أنه سيتم منع هؤلاء السعوديين من الوصول إلى الأراضي الفرنسية، وكذلك منطقة شنغن.

وأضافت أن تسليط المزيد من العقوبات سيتم اعتمادا على نتائج التحقيق الحالي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان على أن اغتيال خاشقجي جريمة بالغة الخطورة تتنافى مع حرية الصحافة وأكبر الحقوق الأساسية.

وطالبت فرنسا الكشف عن الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة، متوقعة من السلطات السعودية استجابة شفافة ومفصلة وشاملة.

وتواجه السعودية ضغوطا دولية واسعة على خلفية قضية خاشقجي الصحفي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست"، والذي تم اغتياله في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول في الـ2 من أكتوبر 2018.

وأعلنت النيابة العامة السعودية أن خاشقجي قتل على يد فريق أمني كانت مهمته إقناعه بالعودة لبلاده، لكن قائد الفريق أمر بقتله حال رفضه.

ووجهت النيابة السعودية الاتهامات لـ11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم.(المصدر)