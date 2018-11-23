الفرزلي: متفائل حتما بولادة الحكومة ولا يجوز إلا التفاؤل 

لفت نائب رئيس مجلس النواب، ​إيلي الفرزلي​ ان "حراك وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أسس ووضع الاسس لانتاج امكانية الاتفاق على حلّ ما في ما يتعلق بملف تأليف ​الحكومة​".

وأكد في حديث إذاعي انه "مقتنعون انه هناك حكومة سيصار إلى تشكيلها، إلا ان القضية تحتاج إلى القليل من الوقت لكن الأمور على السكة الصحيحية وتحتاج إلى حوار بين الفرقاء من أجل التوصل إلى حل"، لافتا إلى انه لا يوجد اقتراح حل واحد إذا ما طرح سيصار إلى تأليف الحكومة بل هناك عدة حلول.

وأضاف "يجب ان لا تعتقد الفرقاء انه كلما اختلف فريق مع آخر يمكن ان الحل هو في كنف رئيس الجمهورية أو أي فريق آخر"، وقال: "أنا متفائل حتما بولادة الحكومة ولا يجوز إلإ التفاؤل".