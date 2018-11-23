مراد: لا يجوز للحريري نفي وجودنا وطلبت أمس موعدا للقائه بإسم "النواب الستة" وأنتظر الرد

ركّز عضو "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" النائب ​عبد الرحيم مراد​، ردًّا على إشارة رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى أنّه "ليس هناك نواب سنة مستقلين"، على "أنّنا نأسف لهذا الكلام. هناك 40 بالمئة من الشارع السني صوّت لنا ومن حقّنا أن نتمثّل بوزير في الحكومة"، لافتًا إلى أنّه "فليسمّونا كما أرادوا، لكنّ المهمّ أنّ حقّنا التمثيلي موجود، ولا يجوز أن يبقى الحريري يتصرّف على هذا الأساس".

وأكّد في حديث إذاعي أنّ "على الحريري أن يتحمّل مسؤولية قراره. نحن نسمح له أن يسمّينا كما نشاء لكنّ حقّنا لن نتنازل عنه وننتظر أن نجتمع به"، مبيّنًا "أنّنا عرضنا وجهة نظرنا على رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وتفهّمها وقال إنّ من حقّنا أن نتمثّل. بعدها، التقانا رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ وقال إنّنا قدّمنا تنازلنا فالرئيس كان يريد نائبًا سنيًّا بتبادل نائب مسيحي مع الحريري، وقد تنازل عن هذا المطلب".

وكشف مراد "أنّي اتصلت أمس بمكتب الحريري مرّتين لطلب موعد، بإسم "اللقاء التشاوري" للقائه، وأجابوا بأنّهم سيرّدون جوابًا، وحتّى الساعة لا أزال بانتظار الرد"، مشدّدًا على أنّه "لا يجوز للحريري أن ينفي وجودنا أو أن يرفض لقاءنا. ليسمّنا كما يشاء بالشكل أمّا في المضمون فيجب أن يأخذ موقفًا".