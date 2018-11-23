الحكومة أسيرة "مثلث تعطيلي" وحزب الله يتّخذ قرار المواجهة

رغم تصويب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ كل جهوده في الأيام الماضية على اقناع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بلقاء نواب "اللقاء التشاوري" الـ6 لاعتباره أن ذلك سيؤدي لفتح كوة في جدار الأزمة الحكومية المستمرة منذ نصف عام، الا أن كل المعطيات تفيد بأنه حتى ولو حصل هذا اللقاء، الذي لا يزال الحريري يتريث كثيرا بالموافقة عليه تجنبا لاعطاء نوع من الشرعية لهذا التكتل الذي يتعاطى معه كـ"هجين"، فان الامور دخلت في نوع من الحلقة المفرغة التي لا يمكن أن تخرجها منها شكليات معينة بعدما بات البحث والنقاش بالعمق وتوسع ليبدأ الحديث في الغرف المغلقة عن تعديلات جوهرية قد تطال النظام اللبناني الحالي.

وتتخبط الحكومة العتيدة في "مثلّث تعطيلي"، على حد تعبير مصادر مواكبة لعملية التأليف المتعثرة ومقربة من "الثنائي الشيعي"، لافتة الى أن أولى زوايا هذا المثلث تكمن باصرار فريق "التيار الوطني الحر"-رئيس الجمهورية على التمسك بالحصول على 11 وزيرا وهو ما بدأ يثير الكثير من التساؤلات حتى في صفوف الحلفاء وعلى رأسهم ​حزب الله​، الذي يستغرب في مجالسه التمسك العوني بـ"الثلث المعطل" الذي كان في الحكومات الماضية من نصيب فريق ​8 آذار​ ككل فاذا بالتيّار اليوم يصرّ عليه لفريقه حصرا. أما الزاوية الثانية من المثلّث فتنحصر بموقف حزب الله النهائي والمتمثل باصراره على تمثيل نواب "اللقاء التشاوري" الـ6 بوزير منهم أو بمن يسمّونه، ليكتمل المثلّث بزاويته الثالثة التي تكمن برفض رئيس الحكومة المكلّف جملة وتفصيلا التنازل عن أحد الوزراء السنّة الـ6 لصالح "اللقاء التشاوري" خاصة بعد جرعات دعم اقليميّة ودوليّة تلقاها للتمسّك بموقفه هذا.

وتعتبر المصادر أن أيا من هذه الزاويا غير قابلة للتدوير، أقله في المرحلة الراهنة، ما يدفع بكل القوى السياسية للاستعداد للتعامل مع سيناريوهات مختلفة، وان كانت بالعلن لا تنفك تردد معزوفة التمسك بحكومة الوحدة الوطنية وبتمثيل عادل لكل الأطراف السياسية. وتضيف المصادر: "حزب الله مثلا اتخذ قرارا واضحا بمواجهة أيّ قرار بتخطيه أو تجاوزه. فسياسية الترفّع والتنازل عن الحقوق تم تجاوزها، وما حصل في العامين 2006-2007 في عهد حكومة ​فؤاد السنيورة​ لا يمكن أن يتكرّر تحت أي ظرف".

ولعل حزب الله ينطلق في موقفه الحاسم هذا من تفاقم النقمة الشعبيّة في صفوف أنصاره والذي تجلّى بوضوح في زمن الانتخابات النيابيّة، لتأتي الأزمة الاقتصاديّة الراهنة لتزيد الطين بلة، ما يجعل الحزب متمسكا بـ"تحصيل حقوقه وعدم التنازل عن أي شيء منها أيا كان الثمن". وتذهب المصادر أبعد من ذلك، بالحديث عن أن "استمرار الأزمة على ما هي عليه اشهرا اضافية سيدفع عددا من الفرقاء لوضع مصير النظام اللبناني الحالي على الطاولة من بوابة أنه أثبت فشله في كل الاستحقاقات السابقة، ما يوجب على الأقل تعديله اذا كان هناك من رفض مطلق لتغييره بالكامل".

وعليه، واذا كان هناك من يصرّ على ضرب مواعيد جديدة لعملية التشكيل رابطا اياها بعيدي الميلاد ورأس السنة رافضا أخذ العبر من ضربه مواعيد سابقة لم تتزحزح فيها الأمور قيد أنملة، ما فاقم الاستياء الشعبي، فالمحسوم أن ما يتمّ تظهيره في العلن هو غير ما يتم التداول به في الغرف المغلقة، بعدما أثبتت الأزمة الراهنة أن كل التحالفات السياسيّة على المحك.