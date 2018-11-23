النشرة: تساقط الثلوج على مرتفعات جبل الشيخ للمرة الاولى هذا العام

اشار مراسل "النشرة" في حاصبيا، الى ان منطقة حاصبيا شهدت خلال ساعات الليل وصباح اليوم تساقطا غزيرا للامطار مصحوبة ببرق ورعد وتدني ملحوظ في درجات الحرارة، وقد تسببت هذه الامطار بسيول حولت الحفر وسط الطرقات الى مستنقعات شكلت مصيدة للسيارات.
كما وتساقطت الثلوج على مرتفعات جبل الشيخ للمرة الاولى هذا العام.
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