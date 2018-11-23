النشرة: تساقط الثلوج على مرتفعات جبل الشيخ للمرة الاولى هذا العام

اشار مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، الى ان منطقة حاصبيا شهدت خلال ساعات الليل وصباح اليوم تساقطا غزيرا للامطار مصحوبة ببرق ورعد وتدني ملحوظ في ​درجات الحرارة​، وقد تسببت هذه الامطار بسيول حولت الحفر وسط الطرقات الى مستنقعات شكلت مصيدة للسيارات.

كما وتساقطت ​الثلوج​ على مرتفعات ​جبل الشيخ​ للمرة الاولى هذا العام.