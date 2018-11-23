شرطة أبو ظبي نفت أنباء قيام امرأة عربية بقتل صديقها وتقطيع جثته وطهيها

نفت القيادة العامة لشرطة ​أبوظبي​، "المعلومات غير الحقيقية الّتي نقلت صورة غير دقيقة لأحداث قضية مقتل شخص عربي على يد امرأة عربية من الجنسية نفسها، والّتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وما تناقلته عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية، ممّا أعطى للواقعة الحقيقيّة أبعادًا اتّسمت بالخيال أكثر من الواقع، والإضافات غير المنطقية والواقعية المتنافية مع القصة الحقيقيّة للواقعة، ما يؤثّر على مجرياتها حالياً أمام النيابة والقضاء".

وأوضحت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "بالتدقيق على الواقعة، اتّضح عدم صحة ما تمّ تداوله وإضافة بيانات غير حقيقية للواقعة، ومن ذلك نفي قيام السيدة العربية بإطعام أجزاء من جسده لعمّال بعد الشروع في قتله"، داعيةً أفراد المجتمع كافّة ورواد مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام إلى "عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وانتظار البيانات المعتمدة الصادرة عن جهات الإختصاص قبل الإقدام على نشر مثل هذه الأخبار الّتي تضرّ بالأمن المجتمعي".

وكانت الكثير من مواقع التواصل الإجتماعي والصحف ووسائل الإعلام المحلية قد تناقلت مؤخّرًا نبأ بأنّ امرأة مغربية مقيمة في العين ب​الإمارات​، قتلت صديقها، وقطّعت جثته من ثمّ طهته في طبق أرز ولحم، وقدّمته لمجموعة من ​عمال البناء​ قرب منزلها.