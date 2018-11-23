مجموعة انفصالية باكستانية تبنت الهجوم في كراتشي الذي أدى لمقتل شرطيَين

أوضح الضابط في الشرطة الباكستانية جاويد عالم أودو، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّ "مجموعة من الرجال حاولت دخول القنصلية الصينية في كراتشي جنوبي باكستان، واعترض حراسنا طريقهم عند نقطة مراقبة أولى".
وفي سياق متّصل، أعلن الناطق بإسم مجموعة انفصالية ناشطة في إقليم بلوشستان الباكستاني تُدعى "جيش تحرير بلوشستان"، جياند بلوش، لـ"فرانس برس"، أنّ "المجموعة تبنّت الهجوم الّذي استهدف قنصلية الصين في مدينة كراتشي"، مركّزًا على أنّ "تحرّكنا مستمر".
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