مجموعة انفصالية باكستانية تبنت الهجوم في كراتشي الذي أدى لمقتل شرطيَين

أوضح الضابط في الشرطة ال​باكستان​ية جاويد عالم أودو، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّ "مجموعة من الرجال حاولت دخول القنصلية ​الصين​ية في ​كراتشي​ جنوبي باكستان، واعترض حراسنا طريقهم عند نقطة مراقبة أولى".

وفي سياق متّصل، أعلن الناطق بإسم مجموعة انفصالية ناشطة في إقليم ​بلوشستان​ الباكستاني تُدعى "جيش تحرير بلوشستان"، جياند بلوش، لـ"فرانس برس"، أنّ "المجموعة تبنّت الهجوم الّذي استهدف قنصلية الصين في مدينة كراتشي"، مركّزًا على أنّ "تحرّكنا مستمر".