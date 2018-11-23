نتانياهو يزور البحرين قريبا

أعلن الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ هاني مرزوق، أن الأخير سيزور ​البحرين​ "قريبا". ونقل موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن مرزوق قوله: "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وهذه الزيارة ما هي إلا تمهيدا لأمر أكبر، لشرق أوسط آخر. وهي بداية البداية لعلاقات جديدة ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ".وقال: "إسرائيل ترى ​العالم العربي​ الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية، وهي تريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي".

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