منال تطلب الطلاق: "ساب البيت واتجوز مغربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت منال دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطلب الطلاق من زوجها، مبررة طلبها: "جوزي ساب البيت، واتجوز مغربية علشان يخلف ولد".

قبل 16 سنة، تزوجت "منال. ص" 40 سنة، ربة منزل، من "سمير. ك" صاحب معرض سيارات، ورزقا خلالها بثلاث بنات أكبرهن 15 سنة.

قالت منال، في دعواها، إن زوجها سمير لم يبخل عليها أو أطفالهما بأي شيء، لافتة إلى أنه منذ سنة تبدَّل حاله فبدأ يغيب عن المنزل فترات طويلة، وفوجئت أنه تزوج من سيدة مغربية الجنسية، واشترى لها شقة، وأصبح مقيمًا عندها، تاركًا أطفاله دون الاطمئنان عليهن لفترات طويلة.

وأضافت الزوجة أنها حاولت التواصل كثيراً ليحدد موقفه تجاههن، وعاتبته على إهماله، فردّ "مراتي الجديدة هتجيب الولد.. انتوا مش في دماغي"، كما امتنع عن دفع مصروفات المدرسة.

بعد فترة من الخصام، طلب الزوج بناته ليقضي معهن يومًا، وبعد مرور أسبوع عادت ابنتان فقط عدا الأخيرة، مبررًا "سما هتعيش معايا".

حاولت الأم الاتصال بنجلتها فأجابت بأنها تريد الإقامة لدى والدها "بابا هيدخلني مدرسة خاصة.. وماما الجديدة هتفسحني في المغرب".

وأشارت منال إلى أن زوجها ميسور الحال، لكنه امتنع عن دفع مصروفات طفلتيه، ولذا لجأت لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى طلاق للضرر حملت رقم 2844 لسنة 2018 ودعوى نفقة تحمل رقم 1306 لسنة 2018 وما زالت الدعوتين تنظران أمام المحكمة.