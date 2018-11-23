مسلحون مجهولون يهاجمون القنصلية الصينية بكراتشي

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ): أفادت مصادر أمنية باكستانية بوقوع انفجار صاحبه إطلاق نار بالقرب من القنصلية الصينية في مدينة كراتشي ، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز"، صباح اليوم الجمعة. وأضافت المصادر الأمنية أن مسلحين مجهولين هاجموا القنصلية الصينية بكراتشي..دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

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