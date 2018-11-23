تعرف على تفاصيل وصول جثمان الصيدلي المصري المقتول بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

يصل جثمان الصيدلي أحمد طه، الذي لقى مصرعه إثر تعرضه لطعنات أثناء تواجده بمحل عمله بإحدى صيدليات منطقة جازان، في السعودية، مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة.

وقال مصدر بالمطار، إنه من المقرر وصول جثمان الشهيد الساعة السادسة مساء اليوم، مؤكدًا تشكيل فرقًا متخصصة من جميع الإدارات العاملة بالمطار، لاستقباله وإنهاء إجراءات الإفراج عنه، بالإضافة إلى تقديم الخدمات وتأمين المستقبلين للجثمان من أقارب وأصدقاء وزملاء الشهيد.

يخرج جثمان الصيدلي من مطار القاهرة، تُصلي عليه صلاة الجنازة من مسجد أبو المكارم الزغل أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم، ثم يواراى الثرى بمقابر الغفير، على أن يتم يوم الأحد المقبل إقامة العزاء بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب مباشرة.