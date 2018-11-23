كوريا الجنوبية تنوى حظر التدخين حول دور الحضانة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية أنه سيجرى حظر التدخين بالقرب من 50 ألف من دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية في أنحاء البلاد اعتبارا من 31 ديسمبر المقبل.

وقالت الوزارة - وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) - إن المخالفين سيتعرضون لغرامة تصل إلى (88 دولارا)، مشيرة بأن اللائحة المعدلة ستدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر من أجل حماية الأطفال من التدخين السلبي.

وأوضحت أنه ستخصص المناطق الواقعة على بعد 10 أمتار من المباني كمناطق خالية من التدخين، و حتى الآن تم حظر التدخين داخل هذه المرافق بما في ذلك المدارس و مرحلة ما قبل المدرسة ومراكز الرعاية النهارية.