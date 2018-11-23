الرئيس الفلبيني يأمر بنشر عناصر من الجيش والشرطة في وسط البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ):

أمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بنشر فوري لعناصر من الجيش والشرطة في أربع مناطق بوسط البلاد بسبب "فوضى العنف وأعمال الإرهاب".

جاء ذلك وفقا لنسخة من مذكرة أرسلت إلى وسائل إعلام اليوم الجمعة، ونقلت عنها وكالة أنباء بلومبرج.

وبموجب الأمر ، يتم نشر القوات في المناطق التي تشهد "عددا من أعمال العنف المتفرقة".

ولم يوضح الأمر طبيعة تلك الأعمال.

وجاء في المذكرة: "هناك حاجة لتعزيز توجيه الرئيس من أجل منع المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء وتدمير الممتلكات".

وكان دوتيرتي أعلن حالة الطوارئ الوطنية في عام 2016 بعد تفجير في مدينة دافاو جنوبي البلاد. كما فرض الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو جنوبا مرتين عقب حصار مدينة ماراوي.