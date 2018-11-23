الرئيسان الصيني والأمريكي يعربان عن استعدادهما لمحادثات تجارية في قمة الـ20

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج استعدادهما لعقد اجتماع من أجل بحث قضايا التجارة، أثناء قمة مجموعة العشرين المقررة في الأرجنتين الأسبوع المقبل.
وقال ترامب مساء أمس الخميس "الصين ترغب في إبرام اتفاق ونحن سعداء للغاية بذلك .. أنا مستعد جدا"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.
وذكر وانج تشاو، نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني اليوم الجمعة إن بلاده "تأمل في أن يمضي اجتماع شي وترامب بسلاسة".
وكان أكبر أقتصادين في العالم قد انخرطا في ما بات يعرف بـ "الحرب التجارية" بسبب تبادل فرض الرسوم الجمركية.
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