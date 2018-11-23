حدث ليلًا| إقالة كارتيرون وطلاب "أولى ثانوي" يشكون زمن الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث، على الصعيدين المحلي والإقليمي، كان أبرزها خروج الأهلي من البطولة العربية "كأس زايد"، بالتعادل 1/1 مع الوصل الإماراتي، وما تبعه من إقالة النادي للمدير الفني الفرنسي كارتيرون، وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا.

ويعرض مصراوي، أبرز ما حدث ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

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