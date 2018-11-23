اليوم.. قطع المياه عن 8 مناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة مياه الجيزة، قطع المياه عن 8 مناطق اليوم الجمعة؛ لمدة ست ساعات تبدأ من الساعة الـ12 منتصف ليل اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت.

وأوضحت شركة مياه الجيزة، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بقطع الخدمة هي: "كفر طهرمس، فيصل ومتفرعاته، الهرم ومتفرعاته، منشأة البكارى، المريوطية، المنصورية".

وأضافت الشركة، أن سبب قطع المياه تنفيذ أعمال تركيب طلمبات جديدة بتوسعات محطة مياه إمبابة، بالإضافة إلى أعمال صيانة بالرافع الياباني بنادي الرماية "المغذي لمناطق فيصل والهرم".