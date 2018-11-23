عناوين الصحف السياسيةالصادرة اليوم الجمعة 23نوفمبر 2018م

المجهر السياسي اجتماع ساخن للاحزاب والكتل البرلمانية الرافضة لقانون الانتخابات بدار المؤتمر الشعبي.

مدير مشرحة امدرمان يكشف تفاصيل صادمة في جريمة شمبات.

علي الحاج: سنخاطب رئيس الجمهورية بشأن تمرير قانون الانتخابات دون وفاق باعتباره الضامن للحوار.

البرلمان العربي يدعو الكونغرس الامريكي لحضور جلسة اجتماع خاصة بالسودان.

انخفاض خفبف للتضخم خلال اكتوبر.

التجمع الاتحادي المعارض يكشف عن استراتيجية لتوحيد الاتحاديين.

افتتاح 292 مشروعا بالجزيرة على يد رئيس الجمهورية ديسمبر المقبل. الجريدة المؤتمر السوداني :الوطني وضع شعارات التوافق ومخرجات الحوار في سلة المهملات.

ورقة علمية تكشف عن زهد ابناء اسلاميين عن الانضمام للحركة.

اقتصاديون ينتقدون قرار تحديد سقف لتحويل الرصيد.

رئيس الجمهورية يوجه بدعم فكرة انشاء بنك وقفي لتمويل استثمارات الاوقاف. التيار قضية فيديو المنشية .. المتحري ينهي اقواله والضحايا يكشفون تفاصيل مروعة.

جريزلدا : عبد الله الطيب فصل من الجامعة بدافع الغيرة والحسد.

مباحث المستهلك تضبط اكبر مصنع لتصنيع الزيوت الفاسدة.

كتلة التغيير بالبرلمان: حكومة الوفاق غير شرعية

البشير : وسم السودان بالارهاب أمر لا سند له ولا دليل.

النيابة العامة:قانون الطفل لم تنفذ منه سوى المادة (45).

معلمون يشكون وكالة امريكية بمعسكر للاجئين بكسلا.

مدينة جديدة لحبس الفاسدين في اثيوبيا. الدار الطبيب الشرعي : هكذا تمت مطابقة الاطراف المبتورة لضحايا شقة شمبات مع الجثامين.

عملية البتر تمت بواسطة حجر نار وقبل تحلل الجثامين.

خبير مسرح الحادث: عثرنا على دماء في اجزاء متفرقة من الشقة.

لله في خلقه شؤون : ولادة طفلة باسنانها بشندي.

امرأة تسدد طعنات لجارتها بسبب اتهامها بوجود علاقة مع زوجها .

مقتل مدير مدرسة رميا بالرصاص داخل مشروعه الزراعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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