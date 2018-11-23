عناوين الصحف الرياضية الصادرة اليوم الجمعة 23نوفمبر 2018م

قوون يتسلم كأس الممتاز ويبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام مريخ الفاشر لتكرار الانجاز .. هلال الملايين يتوج اليوم بأرض السلاطين.

الازرق يختتم تحضيراته بالجوهرة والطائرة الخاصة تنقل الفرقة المفخرة.

فهود الشمال تقلب الطاولة على الملوك .. والسوكرتا تفرض التعادل على المكوك.

المريخ يوقف افراح الجزائر ويفتتح ملف الكوماندوز.

النمور تستدرج الذئاب .. التبلدي يتحدى القراقير .. والملاعب تسمح للهلال بنقل التتويج وتتفق مع ابو ظبي.

الهلال يغادر الى الفاشر اليوم برئاسة صلاح عبد الرحيم. الصدى مجلس المريخ يسلم اللاعبين والجهاز الفني راتبي سبتمبر واكتوبر.

ود الياس يمتدح الابطال ويطالب بحل أزمة الصاوي .. ونجوم الاحمر يشيدون بضفر.

المريخ يعود للتدريبات ويختتم التحضيرات بالقلعة الحمراء لمواجهة الخرطوم الوطني غدا.

مذكرة تعاون بين قناتي الملاعب وابو ظبي الرياضية لانتاج برامج مشتركة.

شداد : لم نختار اي محكم لعدم وجود قضية تستحق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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