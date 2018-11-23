كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماعة جيش تحرير بالوشستان تعلن مسئوليتها عن هجوم القنصلية الصينية في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "bbc" في نبأ عاجل، أن جماعة جيش تحرير بالوشستان الباكستانية أعلنت المسؤولية عن الهجوم المسلح على القنصلية الصينية بمدينة كراتشي جنوب باكستان. يذكر أن القنصلية الصينية في كراتشي تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، وأسفر الهجوم عن مقتل رجلي أمن.

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