كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل رجلي أمن و3 مسلحين في اشتباكات قرب القنصلية الصينية بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت فضائية "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عن "رويترز" خبرًا يفيد بتعرض القنصلية الصينية في كراتشي لهجوم من قبل مسلحين. وأعلنت وسائل إعلام باكستانية، مقتل رجلي أمن و3 مسلحين في الاشتباكات قرب القنصلية الصينية.

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