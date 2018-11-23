كفر مندا: إنهاء خلاف بين عائلتين إثر شجار بسبب الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد اتفاق بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفر مندا، الليلة الماضية، في أجواء من الأخوة والتسامح وبمبادرة من لجنة الصلح، على فتح صفحة جديدة وإنهاء الخلاف، عقب الأحداث المؤسفة وأعمال العنف التي وقعت في القرية في الأيام الأخيرة على خلفية نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.

وأقيمت مراسم الصلح في مسجد التقوى بحضور أعضاء لجنة الصلح ورئيس المجلس، مؤنس عبد الحليم، والمنافس علي زيدان، وممثلين عن عائلتي زيدان وعبد الحليم، وشخصيات من البلدة.

وأكد المتحدثون على ضرورة نبذ العنف وتحكيم العقل والمنطق في فض الخلافات، والترفع عن الخلافات وعدم الانجرار.

كما حث الحضور جميع الشباب على التحلي بقيم التسامح والأخلاق النبيلة، وعدم إذكاء نار الفتنة والتحريض وشحن الأجواء العامة من خلال كتابات غير مسؤولة عبر صفحات شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعدم الإصغاء لضعاف النفوس من أصحاب الأسماء والحسابات المستعارة والتي تهدف لتأجيج الأجواء وإشعال فتيل الخلافات.

وعبرت عائلتا زيدان وعبد الحليم أمام أعضاء لجنة الصلح عن أسفيهما لوقوع الأحداث الأخيرة.