حالة الطقس: أمطار متفرقة ودرجات الحرارة دون المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، ما بين غائم جزئيا حتى غائم، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة في كافة أنحاء البلاد مصحوبة بعواصف رعدية، وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية.

كما يخشى من حصول سيول في البلدات الساحلية، ومن فيضانات في الأودية الشرقية والجنوبية.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 15 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 18 – 12، صفد 13 – 9، طبرية 21 – 12، الناصرة 16 – 11، حيفا 19 – 13، يافا 20 – 14، القدس المحتلة 14 – 10، عسقلان 20 – 14، عين جدي (البحر الميت) 23 – 17، بئر السبع 18 – 13، أم رشرش (إيلات) 25 – 15.

ومن المتوقع أن تبقى البلاد، يوم غد السبت، تحت تأثير الأجواء غير المستقرة، وتبقى الفرصة سانحة لسقوط الأمطار خصوصًا في المناطق الجنوبية، حيث يخشى من حصول سيول وفيضانات.

ومن المتوقع أيضا أن يتوقف تساقط الأمطار في المناطق الشمالية، فيما يشهد وسط البلاد أمطارا خفيفة متفرقة.