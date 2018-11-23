ائتلاف نتنياهو الهش يمنعه من المشاركة في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الخميس، إنه على ما يبدو لن يشارك في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد، جايير بولسونارو، الذي تعهد بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وتبين أن عدم مشاركة نتنياهو تنبع من التغييرات التي حصلت في ائتلافه الحكومي بعد استقالة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وانسحاب كتلته، "يسرائيل بيتينو"، من الائتلاف الذي يقف حاليا عند عتبة 61 عضوا فقط.

وكان رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد إمسالم (الليكود)، ومركز المعارضة يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) قد أعلنا، هذا الأسبوع، عن وقف الرحلات الجوية لأعضاء الكنيست إلى خارج البلاد، وذلك بسبب الوضع الهش في الائتلاف الحكومي.

وبالنتيجة، فقد ألغيت كافة سفريات البعثات الرسمية التي كان يفترض أن تخرج من الكنيست، وضمنها الوفد الذي كان يفترض أن يتوجه، يوم أمس، إلى بروكسل لمدة أربعة أيام، ووفد آخر كان يفترض أن يسافر الأسبوع القادم إلى رومانيا.

يذكر أن مصادر سياسية إسرائيلية كانت قد صرحت، الشهر الماضي، أنه من المحتمل أن يتوجه نتنياهو إلى البرازيل للمشاركة في حفل تنصيب بولسونارو، الذي أعلن خلال حملته الانتخابية نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وإغلاق سفارة منظمة التحرير الفلسطينية، كما أعلن مكتبه أنه ينوي زيارة إسرائيل بعد تنصيبه مباشرة.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن إسرائيل كانت "ترغب بشدة" أن يشارك نتنياهو في حفل التنصيب، باعتبار أن ذلك فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين.

وأكدت مصادر سياسية على أهمية هذه الزيارة بالنسبة لإسرائيل خاصة في ظل ضغوطات عربية، علاوة على أن هناك مصالح اقتصادية كبيرة للبرازيل مع العالم العربي، وبالتالي فإذا شعر الرئيس الجديد بأنه قد يخسر نتيجة نقل السفارة إلى القدس، فقد يضطر للتراجع عن ذلك.

وكتب المراسل السياسي للصحيفة، إيتمار آيخنر، أن تطوير إسرائيل لعلاقاتها مع البرازيل كان صعبا، حيث أن الميل الطبيعي للأخيرة كان نحو الفلسطينيين.

وأضاف أنه بالرغم من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين إسرائيل والبرايل، إلا أن العلاقات ظلت فاترة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2009 زار الرئيس الإسرائيلي في حينه، شمعون بيرس، البرازيل، وبعد نحو عام قام نظيره البرازيلي، لولا دي سيلفا، بزيارة لإسرائيل.

وفي نهاية العام 2915 تأزمت العلاقات بين الطرفين، بعد رفض البرازيل المصادقة على تعيين داني ديان سفيرا لإسرائيل في البرازيل، لأنه سبق وأن أشغل منصب رئيس المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية. وعين ديان للاحقا في منصب القنصل العام في نيويورك.